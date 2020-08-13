Еще один ведущий уволился с телеканала «Беларусь-1»

Еще один ведущий белорусского государственного телеканала «Беларусь-1» Владимир Бурко принял решение об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Бурко был ведущим военной программы «Арсенал».

«Начну сразу с главного, я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. <...> Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», — заявил Бурко.

Он также обратился к белорусским военнослужащим с призывом донести до руководства, что используемые силовиками методы подавления массовых протестов являются «варварскими и антигуманными».

«Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть <…> Защитите свой народ», — обратился Бурко в военнослужащим.

Ранее сообщалось, что с телеканала «Беларусь-1» уволился ведущий Евгений Перлин.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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