Задержанному в Белоруссии журналисту из РФ грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудник «Открытой России» Артем Важенков может на 15 лет отправиться в белорусскую тюрьму. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Важенков проходит подозреваемым по возбужденному делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения», — сообщил Гашинский.

Сейчас Важенков находится в изоляторе временного содержания, добавил адвокат. Гашинский подчеркнул, что сможет встретиться с подзащитным не раньше 13 августа.

Он добавил, что российские дипломаты занимаются вопросом возвращения Важенкова на родину.

По мнению адвоката, задержание Важенково связанного с его работой в «Открытой России».

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения».

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