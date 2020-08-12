Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщения о «минировании»
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В аэропорт Хабаровска поступило анонимное сообщение о «минировании», передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря авиагавани Анастасии Хаустовой, сообщение поступило на электронную почту.
После этого руководством было принято решение о проведении эвакуации.
Хаустова добавила, что пассажиров начали впускать в терминал внутренних линий после проведенной проверки, а международные линии все еще проверяются оперативными службами.
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