ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Бойцы белорусского ОМОНа штурмуют подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

В этих домах могут скрываться участники протестов, указано в сообщении.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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