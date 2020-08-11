ОМОН штурмует подъезды домов в Минске
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бойцы белорусского ОМОНа штурмуют подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
В этих домах могут скрываться участники протестов, указано в сообщении.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Силовики открыли огонь резиновыми пулями в Минске
— Власти Белоруссии опровергли сообщения о комендантском часе в Минске