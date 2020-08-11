Главы МИД восьми стран Европы призвали Минск начать диалог с оппозицией

Главы МИД Дании, Норвегии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии и Литвы порекомендовали белорусским властям незамедлительно вступить в политический диалог с оппозицией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое распространил финское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что дипломаты просят власти республики прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных, а также уважать права и свободы человека.

«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — указано в заявлении.

По утверждению иностранных министров, прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были свободными и справедливыми, а также не соответствовали международным обязательствам этой страны и признанным в мире стандартам демократии и верховенства закона.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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