Минздрав Белоруссии назвал число госпитализированных после протестов

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После протестных акций в Белоруссии госпитализированы более 200 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Текст заявления минздрава приводит TUT.BY в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, указано в сообщении. На лечении находятся «чуть больше 200 человек», в том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки и живота, а также с черепно-мозговыми травмами.

В основном степень тяжести травм оценивается как легкая, отмечает минздрав. При этом указано, что нескольким пострадавшим потребовались операции, в настоящее время их состояние стабилизировано.

Министерство также подтверждает смерть одного из протестующих, отмечается, что он скончался до осмотра врачами.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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