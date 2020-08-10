Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске

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Милиция оттесняет протестующих в Минске с проспекта Победителей, сообщает РИА «Новости».

ОМОН использует светошумовые гранаты и резиновые пули, указано в сообщении.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.

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