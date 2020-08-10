Трое российских журналистов освобождены в Белоруссии

В Белоруссии освободили троих российских журналистов, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержанные ранее Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов только что отпущены на свободу, рассказал посол.

Несколько российских журналистов были задержаны в Белоруссии во время освещения протестов, связанных с итогами президентских выборов.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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