Мощный взрыв произошел в американском Балтиморе

В районе Балтимора произошел мощный взрыв, в результате которого было снесено несколько домов. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.

По данным службы, в результате взрыва были разрушены несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Троих уже удалось извлечь из обломков в рамках спасательной операции. Медики оценивают их состояние как критическое.

«Один человек погиб на месте», — говорится в сообщении экстренных служб.

Также в настоящее время спасатели смогли установить связь с еще одним человеком, который находится под завалами.

Причины взрыва пока не установлены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд в США отменил смертный приговор организатору Бостонского теракта

— Гражданин США погиб при взрыве в Бейруте

— В Афганистане при взрыве погибли полицейские

On scene of a major gas explosion at Labyrinth and Reisterstown Rd. involving 3 homes. 2 occupants transported in serious condition, 1 adult woman deceased as BCFD continue to search for more. pic.twitter.com/4Hzrjkaled