В Москве задержаны трое полицейских по обвинению в подбросе наркотиков
В Москве задержаны трое сотрудников МВД по обвинению в подбросе наркотиков пассажирам автомобиля и вымогательстве у них 300 тыс. рублей под угрозой уголовного преследования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.
Отмечается, что они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По данным ведомства, инцидент произошел в конце июня 2020 года.
В дальнейшем потерпевшие обратились в следственное подразделение Главного следственного управления СК по Москве. В итоге были задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы.
Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
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