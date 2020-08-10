Двое детей стали жертвами пожара в доме под Тверью

В Тверской области произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате возгорания погибли четыре человека, двое из которых дети.

Пожар был ликвидирован на площади 56 кв метров.

ЧП произошло в населенном пункте Гора Селижаровского района.

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