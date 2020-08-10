Ученый предсказал более тяжелое течение коронавируса осенью

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавирусного заболевания, чем это было весной. Об этом он заявил «Известиям».

Он добавил, что граждане должны быть готовы к этому психологически.

Эксперт также предположил, что те, кто встретился с COVID-19 раньше, имеют шансы на менее тяжелое течение заболевания в случае заражения, чем те, кто жестко соблюдал карантин.

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19», — добавил Тотолян.

Он отметил, что течение заболевания может быть как утяжелено, так и наоборот, в антитела к «обычному коронавирусу» могут дать «перекрестную защиту».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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