Красный Крест направит Ливану €40 млн

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что объединение планирует в текущем году направить финансовую помощь населению Ливана в размере €40 млн, передает ТАСС.

Он рассказал, что согласно первым оценкам комитета, расходы Красного Креста до конца этого года потребуют дополнительно €40 млн на цели немедленного реагирования.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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