В Волге утонули четыре иностранных студента

Четверо студентов из Индии утонули в Волге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СК России по региону Наталью Рудник.

Студенты волгоградского вуза, среди которых было четверо граждан Индии, отдыхали на берегу Волги в хуторе Бобры под Волгоградом. Один из иностранных учащихся начал тонуть, и трое его соотечественников поспешили на помощь.

«Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось. Тела погибших были обнаружены спустя сутки сотрудниками спасательной службы», — рассказала Рудник.

По факту гибели студентов проводится проверка.

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