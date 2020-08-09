Более 20 участников беспорядков в Портленде арестовали

Более 20 участников беспорядков арестовали в американском Портленде (штат Орегон). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение местной полиции.

«Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 года произвели 24 ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стычках пострадал один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде более 78 дней. Также столкновения продолжаются уже почти два месяца в десятках американских городов после того, как в Миннеаполисе полицейские убили афроамериканца. Манифестанты нападают на полицейские участки, грабят магазины и разрушают памятники. Власти некоторых штатов ввели в охваченные беспорядками города национальную гвардию, но столкновения продолжаются.

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