В ходе протестов в Бейруте пострадали уже почти 500 человек
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Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 490, передает ливанский телеканал «Аль-Манар».
Ранее сообщалось о 238 пострадавших.
Тысячи людей участвуют в антиправительственном митинге в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты штурмуют правительственные здания.
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