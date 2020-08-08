В ходе протестов в Бейруте пострадали уже почти 500 человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 490, передает ливанский телеканал «Аль-Манар».

Ранее сообщалось о 238 пострадавших.

Тысячи людей участвуют в антиправительственном митинге в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты штурмуют правительственные здания.

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