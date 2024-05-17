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Режиссер из России получила право экранизировать Стивена Кинга за $1

Режиссер Мила Сафие снимет фильм по рассказу Кинга после победы в конкурсе

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Режиссер Мила Сафие получила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1 благодаря победе в его программе Dollar Baby. Об этом сообщает RTVI.

«В Dollar Baby легко победить получилось по ряду причин. Во-первых, важно, насколько автор готов передать дух книги. Во многих киновузах учат максимально уходить от оригинала произведения, сохраняя основную идею. Но это не про книги Стивена Кинга. Здесь нужно следовать атмосферу его мира. Во-вторых, имеет значение, где будут проходить съемки», — пояснила Сафие.

По словам девушки, фильм по рассказу «Человек, который не пожимал рук», будут снимать на территории Турции, однако ленту дублируют на русский и испанский язык. Она планирует расширить языковые возможности проекта при помощи нейросетей, которые возможно смогут перевести ленту на большее количество языков, сохраняя оригинальный тембр голоса актеров. По словам Сафие, многие актеры согласились сниматься в ее проекте вовсе без гонорара, поэтому она пока не стала раскрывать подробности каста, чтобы «не сглазить».

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