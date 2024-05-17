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На Украине повысили штрафы для уклонистов

Зеленский подписал закон об увеличенных заочных штрафах для уклонистов

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличенных заочных штрафах для уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно нововведениям, за неявку по повестке или необновление учетных данных грозит заочный штраф до 25,5 тысяч гривен с перспективой блокировки счетов при неуплате.

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что согласно новому закону о мобилизации, будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклоняющихся от воинской службы украинцев. По словам депутата, суды будут завалены делами о лишении уклонистов прав на управление автомобилем. Он добавил, что суды не смогут справиться с таким количеством материалов, в связи с чем и было принято решение об отмене апелляции для избегающих мобилизации граждан.

Также сообщалось, что на Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. Об этом сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.

Ранее было названо число киевских уклонистов, доставленных в военкоматы с начала года.

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