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Отечественные вина скоро займут более 60% полок российских магазинов

РБК: доля российских вин в рознице в 2024 году превысит 60%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Отечественные вина к концу 2024 года будут занимать больше 60% места на полках российских магазинов. Такой прогноз дали в агентстве «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР), сообщает РБК.

«Этому будут способствовать защитные меры государства: повышение таможенных пошлин и индексация акцизов приведут к заметному росту цен на недорогие импортные вина и, вероятно, охладят спрос на них», — рассуждают аналитики НКР.

С 1 мая в России резко выросли акцизы на винодельческую продукцию. Так, акциз на тихие вина вырос с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 рублей до 141 рубля за литр. Известно, что в 2025 и 2026 годах акцизы продолжат расти.

На этом фоне ценам на популярные у россиян недорогие импортные вина из Италии, Испании и Франции предрекли рост на 35%.

Ранее был назван самый популярный алкогольный напиток в России.

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