Более 11 тыс. москвичей записались на бесплатную диагностику онкозаболеваний

Уже 11627 жителей российской столицы записались на участие в запущенной в конце июля скрининговой программе по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии, рассказала в пятницу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, 4930 из записавшихся уже обследовались.

«Борьба с онкологией является одним из приоритетных направлений московского здравоохранения, — подчеркнула Ракова. — При выявлении на ранней стадии большинство онкологических заболеваний полностью излечимы. Именно поэтому мы регулярно проводим специальные программы ранней диагностики рака».

По результатам обследований 3,2% москвичей направили на уточняющие обследования.

Благодаря программе по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии, женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а женщины от 40 лет и старше – маммографию.

Кроме того, женщинам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки.

Что же касается мужчин в возрасте от 45 лет, то им предложат сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

Также женщин и мужчин от 40 лет и старше приглашают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Чтобы пройти обследование, нужно выбрать на сайте Департамента здравоохранения Москвы поликлинику, к которой вы прикреплены.

Осведомиться о результатах можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как известно, Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока, перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению.

Так, уже более года жителям столицы доступны самые современные методы лечения – таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.