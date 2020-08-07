Генпрокуратура РФ требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства деньги бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура обратилась в Гагаринский районный суд Москвы с иском о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход России 32,5 млрд руб.

Бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 210 «Организация преступного сообщества», ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и ст. 174.1 «Легализация денежных средств».

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