В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 чиновников

В Бейруте задержали 16 чиновников администрации порта, где произошел взрыв, пишет ТАСС.

«Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек», — приводятся слова представителя военного суда Фади Акики.

Он добавил, что завершается начальный этап расследования, в ходе которого допросили 18 человек.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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