В Саратове капитан Росгвардии спас выпавшего из окна мальчика

В Саратове капитан Росгвардии спас полуторагодовалого мальчика, который выдавил москитную сетку и выпал из окна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крылов по пути на работу услышал хрипы из кустов. Подойдя ближе, сотрудник нашел мальчика и лежащую рядом с ним москитную сетку.

Мужчина оказал ребенку помощь и вызвал врачей, которые доставили пострадавшего в больницу.

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