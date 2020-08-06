Стали известны даты всероссийских проверочных работ для школьников

Всероссийские проверочные работы пройдут с 14 сентября по 12 октября, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Отмечается, что ученики 5-8 классов напишут работу с 14 сентября по 12 октября, ученики 9 классов — по усмотрению школы.

Работы проверят знания за прошлый учебный год. Их перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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