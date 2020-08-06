Украинский журналист заявил о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о согласии выдать задержанных ранее под Минском россиян и Украине, и России. Об этом сам Гордон рассказал в беседе с «Радио Свобода».

По словам Гордона, в ходе интервью Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский просил передать украинской стороне тех задержанных, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.

«По его (Лукашенко. – примечание «Газеты.Ru») словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые <…> сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — заявил Гордон.

Полное интервью с Лукашенко будет опубликовано на Youtube-канале Гордона «в ближайшие дни», сообщает журналист на своей странице в Instagram.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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