Около 100 сотрудников ООН и членов их семей пострадали при взрыве в Бейруте

Около 100 сотрудников ООН и членов их семей пострадали во время взрыва в порту Бейрута 4 августа, двое погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя генсека организации Фархана Хак.

«Говоря о сотрудниках и членах их семей, общее количество пострадавших составляет где-то примерно 100», — сказал Хак.

Он добавил, что двое членов семей сотрудников организации погибли.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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