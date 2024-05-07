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Раненую косулю нашли в подвале многоэтажки в Ленобласти

В Ленобласти собаки загнали в подвал раненую косулю

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Аварийно-спасательная служба ЛО

В Приозерске спасатели достали из подвала жилого дома раненую косулю. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Косулю заметили во дворах жилых домов в Приозерске, животное спасалось от стаи бродячих собак и забежало в подвал жилого дома. На помощь загнанному зверю пришли сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерска.

Специалисты вытащили косулю из подвала, но заметили, что та была травмирована. Раненое животное было решено передать местному егерю.

До этого сообщалось, что в Приморье на горнодобывающем предприятии косуля провалилась в бункер для приема руды. Вызволением занимались специалисты поисково-спасательного подразделения «Рудная пристань», которые вытащили испуганную косулю из бункера. Убедившись, что животное не травмировалось, зверя доставили в лесной массив и вернули в естественную среду обитания.

Ранее на Байкале туристы спасли тонувшую косулю.

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