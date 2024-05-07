Автобренд Geely впервые показал новейший кроссовер Galaxy E5

Китайская компания Geely впервые официально показала изображения своего новейшего электрокроссовера Galaxy E5. Об этом пишет Car News China.

Отмечается, что новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В Поднебесной кроссовер будут продавать за ¥150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу). Внутри автомобиля установили как гибридные, так и полностью электрические силовые агрегаты. Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база новинки — 2750 мм.

До этого стало известно, что среди россиян самой востребованной моделью марки Geely является кроссовер Monjaro. По данным аналитиков, в марте компания продала на российском авторынке около 5,2 тыс. экземпляров модели, что на 170 штук больше, чем год назад. Примечательно, что Monjaro самая дорогая в линейке — она стоит от 4,24 млн руб. На второй строчке разместился кроссовер Geely Coolray с показателем в 2,8 тыс. экземпляров. Ценник в России на модель нового поколения начинается от 2,61 млн руб.

Ранее стало известно, что в России появится новый китайский автобренд.