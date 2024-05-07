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Автобренд Geely впервые показал новейший кроссовер Galaxy E5

Компания Geely показала первые фото новейшего кроссовера Galaxy E5

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Geely

Китайская компания Geely впервые официально показала изображения своего новейшего электрокроссовера Galaxy E5. Об этом пишет Car News China.

Отмечается, что новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В Поднебесной кроссовер будут продавать за ¥150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу). Внутри автомобиля установили как гибридные, так и полностью электрические силовые агрегаты. Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база новинки — 2750 мм.

До этого стало известно, что среди россиян самой востребованной моделью марки Geely является кроссовер Monjaro. По данным аналитиков, в марте компания продала на российском авторынке около 5,2 тыс. экземпляров модели, что на 170 штук больше, чем год назад. Примечательно, что Monjaro самая дорогая в линейке — она стоит от 4,24 млн руб. На второй строчке разместился кроссовер Geely Coolray с показателем в 2,8 тыс. экземпляров. Ценник в России на модель нового поколения начинается от 2,61 млн руб.

Ранее стало известно, что в России появится новый китайский автобренд.

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