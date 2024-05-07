Туск рассказал, сколько ЕС нужно денег, чтобы обеспечить свою безопасность

Европейскому союзу необходимо выделить $108 млрд на оборону государств-членов, в том числе на создание совместной общеевропейской системы ПВО ЕС для обеспечения безопасности стран блока. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен конференции в польском городе Катовице, передает Bloomberg.

«Много денег, хорошо и разумно потраченных на безопасность Европы, надолго удержат войну от границ Европы», — подчеркнул польский премьер.

Как отмечает агентство, Варшава уже заявила, что хочет присоединиться к так называемой Европейской инициативе Sky Shield, куда в настоящее время входит 21 страна.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не собирается и не будет посылать войска на Украину.

Ранее на Западе объяснили переход инициативы в СВО России.