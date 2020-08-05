Двухнедельный режим ЧП ввели Бейруте
Ливанские власти распорядились ввести режим чрезвычайного положения на территории Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.
Данный режим будет действовать в течение двух недель.
Соответствующее решение было принято в рамках заседания совета министров, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий катастрофы.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 100 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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