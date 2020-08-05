В МИДе заявили, что РФ начнет гуманитарную операцию в Ливане в ближайшее время

Россия начнет гуманитарную операцию в Ливане в ближайшее время, в данный момент она согласовывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что руководство ливанского государства приветствовало российскую инициативу и выразило благодарность за готовность прийти на помощь.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

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