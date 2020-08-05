При взрыве в Бейруте ранения получили шесть граждан Турции

По меньшей мере шесть турецких граждан пострадали в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

По его словам, пять из них получили легкие ранения, шестого прооперировали, его состояние улучшается.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек.

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