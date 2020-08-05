При взрыве в Бейруте пострадали около 50 сотрудников ООН
Среди пострадавших при взрыве в Бейруте есть и сотрудники ООН. Об этом телеканалу Al Jazeera в среду сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
По словам Хака, в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.
Ранее стало известно о 78 погибших и около 4 тыс. пострадавших при взрыве в Бейруте.
Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
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