При взрыве в Бейруте пострадали около 50 сотрудников ООН

Среди пострадавших при взрыве в Бейруте есть и сотрудники ООН. Об этом телеканалу Al Jazeera в среду сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

По словам Хака, в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

Ранее стало известно о 78 погибших и около 4 тыс. пострадавших при взрыве в Бейруте.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия

— «Сотни раненых»: в Бейруте прогремели мощные взрывы

— Миротворцы ООН получили ранения при взрыве в Бейруте