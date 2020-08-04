Здание торгпредства России пострадало в результате взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва в Бейруте пострадало здание российского торгпредства, передает РИА «Новости».

4 августа взрыв произошел в порту ливанской столицы. Взрывом разрушено множество зданий в городе. Есть данные о сотнях пострадавших среди граждан.

В жилых квартирах здания российского торгпредства от взрывной волны вылетели стекла и двери балконов.

Отмечается, что здание расположено в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

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