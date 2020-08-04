В ливанском порту произошел мощный взрыв

В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, передает Al Alarabiya.

Очевидцы сообщают, что в небе над портом видно большое облако дыма.

Информация о пострадавших и погибших не приводится. Обстоятельства и причины ЧП неизвестны.

По словам очевидцев, взрыв произошел рядом с нефтехранилищем в порту.

Перед взрывом был слышен небольшой хлопок, после этого в небо резко поднялся столб красного дыма.

В соседних домах и зданиях, а также тех, что находятся в радиусе нескольких километров, были выбиты стекла.