В ливанском порту произошел мощный взрыв
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В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, передает Al Alarabiya.
Очевидцы сообщают, что в небе над портом видно большое облако дыма.
Информация о пострадавших и погибших не приводится. Обстоятельства и причины ЧП неизвестны.
По словам очевидцев, взрыв произошел рядом с нефтехранилищем в порту.
Перед взрывом был слышен небольшой хлопок, после этого в небо резко поднялся столб красного дыма.
В соседних домах и зданиях, а также тех, что находятся в радиусе нескольких километров, были выбиты стекла.