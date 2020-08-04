В Москве нашли остатки стены Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова

Археологи обнаружили в Москве фрагменты башни и остатки стены Новодевичьего монастыря времен правления Бориса Годунова (1552 — 1605 годы). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института археологии.

Отмечается, что эта находка позволила понять, как изменялся монастырь с момента его основания до перестройки обители царевной Софьей (1657 — 1704 годы).

В пресс-службе отметили, что современный монастырь был создан зодчими и художниками в 1680-1690-х годах. Обнаруженные фрагменты позволили понять, каким он был за двести лет до этого.

Новодевичий монастырь был основан 13 (26) мая 1524 года Великим Князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году.

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