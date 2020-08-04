Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в список также включен Азербайджан. Эта страна и РФ добавлены Черногорией в «зеленый список» эпидемиологически безопасных государств.
С 1 июня власти Черногории ввели условия въезда, в страну запретили въезжать гражданам тех стран, где зафиксировано свыше 25 заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения. После был определен список «зеленых стран», в который были включены большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.
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