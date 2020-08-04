Более 6,5 млн тестов на коронавирус проведено в Москве

Свыше 6,5 млн тестов на COVID-19 провели в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что на сегодняшний день в столице сделано свыше 5 млн ПЦР-тестов и почти 1,5 млн ИФА-анализов.

Жителям Москвы напомнили, что в настоящее время в городе действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА открыты в 30 поликлиниках.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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