Угроза «минирования» станций метро Москвы оказалась ложной
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Информация о минировании станций метрополитена Москвы оказалась ложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По словам собеседника агентства, проверки в подземке уже завершены.
«Угроза не подтвердилась», — сказал представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что на электронную почту метрополитена пришло анонимное письмо об угрозе взрыва на трех станциях без указания названий. После этого было объявлено о проведении проверок на всех станциях столичной подземки.
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