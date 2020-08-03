Санитарное свидетельство отозвали у теплохода в Нижнем Новгороде из-за COVID-19 на борту

У теплохода «Александр Суворов», на борту которого у девяти членов экипажа был выявлен коронавирус, отозвали санитарное судовое свидетельство на право плавания, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно предписанию ведомства, на судне сейчас осуществляются профилактические мероприятия, в том числе санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств.

«На срок проведения профилактических мероприятий региональное управление Роспотребнадзора отозвало действие санитарного судового свидетельства на право плавания на данный теплоход», — указано в сообщении.

Как было известно ранее, теплоход компании «ВодоходЪ» был задержан в субботу вечером, 1 августа. На судне были пассажиры из Нижегородской области и Татарстана. Они уже отправлены на автобусе домой. Двое из семи членов экипажа были направлены в медучреждения, остальные соблюдают режим изоляции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нижнем Новгороде из-за COVID-19 на борту задержали теплоход