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Пять львят родилось в крымском сафари-парке «Тайган»

В крымском сафари-парке «Тайган» львица отказалась от трех своих детенышей

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Телеграм-канал «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

В сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма родилось пять львят. Об этом директор зоопарка Олег Зубков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, львица отказалась от трех детенышей и малышей пришлось спасать. Теперь о них заботятся и выкармливают сотрудники зоопарка.

Отмечается, что отцом львят является белый лев, а мать – рыжая африканская львица.

Кроме того, за последние сутки в зоопарке также родились два детеныша гамадрил и один ослик.

В ноябре прошлого года в Росприроднадзоре сообщили, что в Крыму ведутся поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе. Тогда в администрации парка львов «Тайган» заявили, что тигр учреждению не принадлежит.

Сафари-парк «Тайган» является частным парком львов. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке проживают порядка 60 львов, более 50 тигров, а также сотни других животных.

Ранее белгородский зоопарк показал львят, родившихся в День матери.

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