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Угонщика такси в Петербурге задержали за три минуты

В Петербурге угонщика такси задержали за три минуты

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который угнал такси с ключом в замке зажигания. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«18 мая в 15.17 в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение об угоне такси «Киа Рио» от дома 5 корпус 1 по Первомайской улице. Информация была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции. Через три минуты у этого же дома сотрудниками ГИБДД предполагаемый угонщик был задержан», — отмечается в сообщении полиции.

Выяснилось, что 40-летний ранее судимый житель Шушар находился в нетрезвом состоянии. Он увидел, что водитель такси оставил ключ в замке зажигания машины и ненадолго отлучился. Мужчина сел за руль и попытался уехать. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее в Краснодаре водитель кроссовера Hyundai протаранил восемь автомобилей и скрылся.

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