Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой. Такую точку зрения он высказал в беседе с Rumble-каналом Triggered.

«Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила», — указал Вэнс.

Он отметил, что если бы Соединенные Штаты действительно хотели помочь Украине, то не сорвали бы мирные переговоры между Москвой и Киевом в начале боевых действий. Парламентарий также возмутился факту, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину, где в итоге оседают в карманах коррупционеров.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Украина должна сама решать о начале переговоров с Россией, Соединенные Штаты поддержат Киев в любом случае. Блинкен подчеркнул, что Украина готова будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах».

Ранее в США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ.