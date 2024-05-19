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В США указали на безразличие Вашингтона к дальнейшей судьбе Украины

Сенатор США Вэнс заявил, что Вашингтон не волнует судьба Украины

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Rod Lamkey/Global Look Press

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой. Такую точку зрения он высказал в беседе с Rumble-каналом Triggered.

«Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила», — указал Вэнс.

Он отметил, что если бы Соединенные Штаты действительно хотели помочь Украине, то не сорвали бы мирные переговоры между Москвой и Киевом в начале боевых действий. Парламентарий также возмутился факту, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину, где в итоге оседают в карманах коррупционеров.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Украина должна сама решать о начале переговоров с Россией, Соединенные Штаты поддержат Киев в любом случае. Блинкен подчеркнул, что Украина готова будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах».

Ранее в США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ.

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