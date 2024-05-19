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Над Белгородской областью сбили беспилотник

МО РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник

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Shutterstock

Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины.

«19 мая около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Военные уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 19 мая Минобороны сообщило, что ночью в небе над Крымским полуостровом были уничтожены один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и девять американских баллистических ракет ATACMS. Еще 57 и три украинских дрона сбили в воздушном пространстве Краснодарского края и Белгородской области соответственно.

Позже глава Славянского района Кубани Роман Синяговский заявил о падении шести беспилотников на территории НПЗ в городе Славянске-на-Кубани. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Госдуме РФ назвали цель атаки украинских дронов на НПЗ в Краснодарском крае.

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