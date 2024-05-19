Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины.

«19 мая около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Военные уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 19 мая Минобороны сообщило, что ночью в небе над Крымским полуостровом были уничтожены один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и девять американских баллистических ракет ATACMS. Еще 57 и три украинских дрона сбили в воздушном пространстве Краснодарского края и Белгородской области соответственно.

Позже глава Славянского района Кубани Роман Синяговский заявил о падении шести беспилотников на территории НПЗ в городе Славянске-на-Кубани. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Госдуме РФ назвали цель атаки украинских дронов на НПЗ в Краснодарском крае.