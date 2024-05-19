В России подорожала аренда однокомнатных квартир

Аренда однокомнатных квартир подорожала в апреле в 44 крупных городах России из 70 исследованных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Мир квартир».

Самый заметный рост арендных ставок на «однушки» по сравнению с мартом отмечен в Чите (+13%), Грозном (+12%), Сочи (+10%), Ульяновске (+9%) и Саранске (+8%). Наибольшее падение зафиксировано в Новосибирске (-11%), Кирове (-11%) и Белгороде (-8%).

В Москве аренда однокомнатной квартиры подешевела на 0,8%, в Подмосковье — на 0,7%, а в Санкт-Петербурге снижение составило 1,6%. В среднем по крупным городам России ставка аренды «однушки» выросла на 1% и достигла 21,5 тысячи рублей в месяц.

«Рост спровоцирован как повышением недоступности покупки жилья для большинства граждан, так и сменой сезонов — многие стремятся поменять регион проживания перед летом, если есть возможность работать удаленно», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

По его словам, предложение арендного жилья вновь начало сокращаться после роста в первом квартале 2023 года. Количество свободных «однушек» за месяц уменьшилось на 5%, «двушек» — на 8%, а «трешек» — на 12%. Изменение баланса спроса и предложения побуждает собственников повышать цены. Ставки аренды «двушек» выросли в среднем на 1% до 27,5 тыс. рублей, «трешек» — на 1,4% до 34 тыс. рублей.

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