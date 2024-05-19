Сотрудник Мюнхенской конференции назвал легальными удары с территории НАТО

Удары по российским ракетам над Украиной с целью их ликвидации с территории стран НАТО — легальны. Об этом заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, пишут «Известия».

По его мнению, это не противоречит 51 статье Устава ООН. Как считает Ланге, уничтожение российских ракет с территорий Польши, Словакии и Румынии позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить свои системы ПВО ближе к линии ведения боевых действий.

На данный момент Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по территории России. Вашингтон отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом Москвы. Он считает, что Запад боится ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинского конфликта.

Тем временем в США отмечают, что позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ.

Ранее в Госдепе отказались назвать последствия ударов ВСУ американским оружием по РФ.