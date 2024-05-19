В западных странах отсутствуют политики, которые могут говорить на языке фактов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления политиков о взрыве «Северных потоков» Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что это сказал не только премьер Британии Риши Сунак, но и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Причем никто из них не краснеет, это самое печальное, потому что означает, что сейчас на Западе нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов», — отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что «Северные потоки» были взорваны американцами. Он отметил, что газопроводы должны были обеспечить процветание Германии, поэтому их подрыв сказался на экономике ФРГ.

До этого бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что в Германии есть политики и юристы, заинтересованные в проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Украиной управляет не Зеленский.