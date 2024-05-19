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Олег Майами признался в любви к Бузовой

Певец Олег Майами заявил, что его сердце занято Бузовой

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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Майами заявил в беседе с Super, что его сердце занято артисткой и телеведущей Ольгой Бузовой.

Майами признался, что очень любит Бузову. Однако он усомнился, что может создать с ней союз.

«Мы не можем быть вместе, потому что для нас работа важнее всего», — поделился артист.

Олег Майами стал наиболее известен после романа с бывшей женой Гуфа Айзой-Лилуной Ай. Они начали встречаться в 2020 году. Блогерша рассказывала, что отношения были бурными и токсичными.

По словам Айзы, именно она являлась абьюзером. В 2021-м пара рассталась. Блогерша после разрыва записала видеоролик, где поделилась негативными деталями их романа. Позже Айза призналась, что жалеет о произошедшем.

Майами рассказывал, что после разрыва с Айзой «сильно вымотался» и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Однако певец не полностью отказался от новых романов. По словам исполнителя, он мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Ранее Олег Майами пошутил со сцены про здоровье Niletto и Леши Свика.

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