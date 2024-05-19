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Главы Ирана и Азербайджана встретились на границе

Президенты Ирана и Азербайджана открыли на границе новые гидроузлы

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президенты Ирана и Азербайджана Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев встретились на границе и приняли участие в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз. Об этом сообщает информагентство «Азертадж».

Алиев назвал открытие гидроузлов историческим событием и поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в реализации проектов. Он также отметил, что у Азербайджана имеются большие планы в сфере развития энергетики, в частности строительство двух ГЭС мощностью 280 МВт.

Глава республики также заявил, что межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня и являются фактором стабильности в регионе.

Мощность гидроузлов «Гыз-Галасы» и «Худаферин» достигает 140 МВт. Сообщалось, что их совместное введение в эксплуатацию позволит Азербайджану экономить на газе и вырабатывать дополнительные 358 кВт·ч электроэнергии в год.

До этого в Иране назвали сроки начала строительства железнодорожного коридора Решт — Астара.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.

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