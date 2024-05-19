Губернатор предложил ввести круглосуточный режим работы моста через Амур в КНР

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил в пилотном режиме организовать круглосуточную работу пунктов пропуска возле автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Его слова приводит РИА Новости.

«Предлагаю эксперимент — организовать работу пунктов пропуска в режиме 24 часа в летний период, по итогам сделаем совместные выводы», — сказал он.

По его словам, это решение позволит обеспечить ритмичность перевозок, прежде всего, опасных грузов, а также даст дополнительные возможности бизнесу обеих стран.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут добиваться, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе. Об этом он рассказал в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Глава государства обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает две страны. Так, в 2022 году на реке Амур открыли сразу два трансграничных моста — железнодорожный и автомобильный, по которым проходят интенсивные пассажирские и грузоперевозки.

Ранее Путин пригласил китайцев на ВЭФ.